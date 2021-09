R. Kelly comparé à un «sex symbol» et à Martin Luther King lors de sa défense

L’avocat de la star, Deveraux Cannick a pris la défense de son client et a souhaité se détacher de cette image de « prédateur » et chef d’un « système ». Il a ainsi déclaré à propos de son client : « Son label a commencé à le promouvoir comme un « sex symbol », un playboy, alors il a commencé à vivre une vie de « sex-symbol », de playboy ».

La défense de R. Kelly assure que le chanteur n’est pas un « prédateur sexuel » mais bien un « sex symbol ». Depuis plus d’un mois, le chanteur est en procès pour exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption, travail forcé mais aussi extorsion. Les crimes qui lui sont reprochés se sont déroulés entre 1994 et 2018.

Neuf femmes et deux hommes ont fait face au chanteur. Les victimes ont raconté les abus sexuels, les viols et prises de drogue forcées mais aussi l’enfermement et les faits de pédopornographie. Le chanteur a été décrit par l’accusation comme un « prédateur » qui a mis en place un « système » de contrôle.