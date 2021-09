À la télé ce soir: «Le Mans 66» ou «Danse avec les stars»

Carroll Shelby est un excellent pilote de course, mais des problèmes médicaux le contraignent à mettre un terme à sa carrière. Rapidement, le constructeur Ford en appelle a ses services. Le patron de la société, Henry Ford II, voudrait redorer le blason d'une marque en perte de vitesse. Il demande à Shelby de construire un bolide capable de détrôner l'écurie Ferrari, victorieuse sur tous les circuits. Celui-ci accepte et décide de confier le volant à son ami pilote, Ken Miles.

« Danse avec les stars », à 21h05 sur TF1

Véritable événement pour cette rentrée 2021, « Danse avec les stars», le concours de danse le plus célèbre de France, est enfin de retour après deux ans d'absence ! Ce sera l'occasion de retrouver de nouveaux couples qui vont vous proposer un show spectaculaire ! Et pour cette onzième saison, l'émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur... Ils vont tout faire pour remporter le trophée ! Côté jury, Chris Marques le juge historique du programme, accueille à ses côtés trois nouveaux jurés qui sont des personnalités incontournables du monde du spectacle et de la danse.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Meurs un autre jour », à 21h05 sur France 3 - Quatre étoiles

de Lee Tamahori (2002)

Le numéro vingt de l’éternelle saga et aussi l’un des meilleurs. Luxe, raffinement, humour et clins d’œil à gogo : tout ce qui faisait le charme des « James Bond » avant le total revirement de l’ère Daniel Craig. La vérité est qu’avec ce « Die Another Day » que chante avec brio Madonna, le vrai héros de Ian Fleming semble avoir vraiment disparu.

« Le monde ne suffit pas », à 23h20 sur France 3 - Trois étoiles

de Michael Apted (1999)

Ce troisième Bond de l’ère Brosnan est relevé par la présence de Sophie Marceau et marqué par les adieux de Desmond Llewelyn, le légendaire Q depuis « Bons baisers de Russie » en 1963, et l’intronisation de John Cleese, son éphémère successeur.

« Le transporteur 2 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Louis Leterrier (2005)

Ne cherchons surtout pas la moindre cohérence dans ce scénario basique et totalement anti-cartésien, car nos neurones risquent de ne jamais s’en remettre. Non : il faut au contraire voir cette production Besson comme un pied de nez irresponsable mais jubilatoire au parfait non-sens des films d’action hollywoodiens contemporains qui, eux, se prennent réellement au sérieux.

« Fortunat », à 1h30 sur France 3 - Deux étoiles

d’Alex Joffé (1960)

Retrouvant Michèle Morgan deux ans après le mémorable « Miroir à deux faces » d’André Cayatte, Bourvil joue déjà l’Augustin Bouvet de « La grande vadrouille » qui sortira six ans plus tard. Ce fut aussi l’antépénultième apparition de Gaby Morlay, grande figure aujourd’hui oubliée du cinéma d’alors. Le « clou » de ce joli récit d’Occupation reste toutefois de découvrir le jeune Frédéric Mitterrand, alors âgé de 12 ans, et qu’on identifie au premier coup d’œil !

« Boule et Bill », à 20h00 sur Club RTL - Une étoile

d’Alexandre Charlot et Franck Magnier (2013)

Cette adaptation de la célèbre BD de feu notre Roba prétend retourner aux sources de l’œuvre. C’est pourtant tout le contraire lorsque les problèmes de couple que traversent les parents prennent le dessus sur un récit qui perd aussitôt tout son charme enfantin.