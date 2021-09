Un homme tombe sur une découverte interpellante dans un cimetière (vidéo)

Aux États-Unis, un homme, Joël Morrison est tombé sur une surprenante découverte dans le cimetière catholique de Saint-Joseph en Californie. En effet, l’homme se promenait entre les tombes avant de se rendre compte que bon nombre d’entre elles étaient abîmées. C’est ensuite qu’il a trouvé une tombe en particulier qui s’est entre-ouverte.

Joël Morrison a alors commencé à filmer ce qui semble être pour lui des « cheveux humains » sortis de la pierre tombale. L’image est plutôt effrayante. Il explique rapidement dans la vidéo que la tombe date de cent ans. Il ajoute aussi : « J’ai été un peu choqué au début, je pensais que c’était une illusion ou une sorte d’illusion » et précise à propos du cimetière que « de nombreuses tombes endommagées par des écureuils et d’autres animaux. Des arbres et des arbustes ont également envahi les tombes ».