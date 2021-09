L’invasion de sangliers à Rome devient un enjeu politique (vidéos)

De plus en plus souvent des vidéos de sangliers se baladant dans les rues de Rome font les gros titres. Les animaux ne passent pas inaperçus et causent bien souvent des dommages. Dernièrement, le quartier de Monte Mario au nord-ouest de la ville, des familles avec leurs petits marcassins ont été vus en train de déambuler. La présence de ces animaux en ville est préoccupante et dangereuse. Le risque est surtout présent quand les sangliers se rapprochent des habitations ou des jardins pour enfants et risquent d’attaquer les personnes. Durant la nuit, les sangliers peuvent provoquer des accidents de la route, notamment pour les deux-roues. Ils peuvent aussi charger les passants.

Les Romains prennent encore la situation avec humour en pensant à rebaptiser « piste ciclabili » (« pistes cyclables ») en italien en « piste cinghiabili » à comprendre « pistes à sangliers ».