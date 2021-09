DALS : Dita Von Teese avait posé deux conditions avant de participer à l’émission

La participation de la figure du burlesque, Dita Von Teese, à la version française de l’émission « Danse avec les stars » en a surpris plus d’un. Et pour cause, l’Américaine avait une première fois refusé de participer au show dans son pays, aux Etats-Unis. « Le fait que cela se passe à Paris a rendu le projet beaucoup plus attractif car j’adore la France et c’était l’occasion de séjourner dans votre capitale. L’idée de faire Danse avec les stars est devenue romantique, du coup », a-t-elle affirmé à TV Mag.

Mais il n’était toutefois pas question que la star s’envole pour la France sans avoir posé quelques conditions au préalable. Premièrement, Dita Von Teese a voulu emmener sa propre équipe de coiffeurs et de maquilleurs. « « C’est important pour moi quand je suis dans la loge ou le dressing-room d’être entourée de personnes que je connais si bien », justifie-t-elle. Autre exigence : avoir un style irréprochable. « J’ai aussi pris quelques accessoires de mes propres costumes de spectacles, juste au cas où, si jamais on ne m’en donne pas assez ! »