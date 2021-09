À la télé ce soir: «Snackmasters, la recette secrète» et «Sur le front» avec Hugo Clément

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Sully », à 21h05 sur TF1 - Quatre étoiles

L’histoire vraie du pilote de l’Airbus A320 d’US Airways en détresse qui a sauvé la vie de ses 155 passagers en amerrissant sur l’Hudson. Monté en flash-back d’après la chronologie de l’enquête, un récit passionnant d’un bout à l’autre, jusqu’au générique où apparaît le véritable héros, magistralement joué par Tom Hanks. Du très grand Clint, comme presque toujours, qui a lui-même co-composé la BO.

« Les incorruptibles », à 21h05 sur Arte - Quatre étoiles

Si de nombreuses productions hollywoodiennes se sont lamentablement plantées en réadaptant au grand écran les meilleures séries télévisées, celle-ci fait totalement exception à la règle. Le talent inné de Brian De Palma et la musique d’Ennio Morricone servent un scénario aussi brillant que Sean Connery et Robert De Niro dans les seconds rôles. Le film révéla en sus un certain Kevin Costner. Quel luxe inouï !

« La situation est grave… mais pas désespérée », à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

Un an après l’excellent « Pas de problème ! » de Georges Lautner, Jean Lefebvre retrouve Maria Pacôme dans cet authentique vaudeville tiré de la pièce de Pierre Germont, mise en dialogue par Jean Amadou, en musique par Guy Mardel (« N’avoue jamais ») pour Charlotte Julian (« Fleur de province »), et en cascades par feu Rémy Julienne.

« L’école buissonnière », à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

Le réalisateur du « Dernier trappeur » et de « Belle et Sébastien » adapte son roman éponyme paru quelques mois plus tôt. Le résultat est d’un classicisme digne « d’un téléfilm de luxe », comme martèle la critique hexagonale, accusant derechef François Cluzet et Éric Elmosnino d’« insupportable cabotinage » ! Toutes proportions gardées, le même scénario que pour « Les choristes » puisque les spectateurs, eux, ont adoré.

« Phénomènes », à 20h15 sur Plug RTL - Une étoile

Pas besoin d’extraterrestres ni de zombies, ici, pour exterminer la race humaine, puisque c’est la nature qui s’en charge. Le message est original et clair. Le film évite même la surenchère des effets spéciaux.