Nagui commente à nouveau les mauvaises audiences de «The Artist»: «Au moins, j’aurai essayé»

Ce samedi soir, Nagui tentait de nouveau de faire face à la toute-puissance de The Voice avec son télécrochet « The Artist ». Mais comme les semaines précédentes, il savait que la tâche serait très difficile. C’est de cette façon qu’il a distillé durant toute la soirée des références à peine cachées à son succès très mitigé, préférant en rire qu’en pleurer avec plusieurs blagues à ce sujet.

« On ne lâche pas l’affaire »

Premier exemple : lorsqu’il est question de la chanson « Ton invitation » de Gaëtan Roussel, présent sur le plateau, Nagui rebondit sur le couplet du titre, qui a une résonance particulière si on le met en parallèle des mauvaises audiences de l’émission. « Commencer une émission par : ‘J’ai accepté par erreur ton invitation’, je me suis demandé si c’était un message que me passait Gaëtan ! », ironise l’animateur avant d’ajouter quelques minutes plus tard « Lorsque j’avais un petit coup de mou dimanche dernier, et la tête dans un endroit que je ne nommerais pas ici, Gaëtan m’a gentiment répondu sur les réseaux sociaux pour soutenir cette émission ».