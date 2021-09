Une louve pendue devant une mairie, Hugo Clément indigné

C’est ainsi que le journaliste Hugo Clément a relayé l’information sur les réseaux sociaux, précisant au passage qu’une enquête pour « destruction d’animal protégé » a été ouverte. « Le ou les individus responsables de cet acte ignoble sont un danger pour la société et doivent être arrêtés rapidement », dit-il. Il ajoute que ce genre d’acte est puni par la loi « jusqu’à 3 ans de prison et 150.000 euros d’amende ». « Malgré ce statut de protection, l’État a autorisé en 2021 l’abattage d’une centaine de loups, soit environ 19% de la population totale estimée en France. Officiellement, il s’agit de diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux », conclut-il.

Ce vendredi, à sept heures du matin, une femme de ménage se rend comme d’habitude à la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur, dans les Hautes-Alpes, pour nettoyer les locaux. Mais une fois arrivée devant l’entrée, elle est horrifiée par ce qu’elle voit : le corps d’une louve, suspendu dans le vide par des cordelettes. Du sang encore frais perlait de l’animal, preuve selon le magistrat en charge de l’affaire qu’il a été abattu peu avant, visiblement après avoir tiré dessus. A côté du cadavre, une pancarte avec l’inscription « Réveillez-vous, il est déjà trop tard ». La nouvelle, d’abord relayée par des médias locaux comme La Provence, a bouleversé le village de 2.000 habitants et même bien au-delà.

Après la publication de son message, des messages visiblement hostiles aux loups, aujourd’hui supprimés, ont été écrits sur le fil Twitter d’Hugo Clément. « Votre réaction se passe de commentaire et en dit long sur votre mépris et absence totale d’empathie. Le pire c’est que vous devez vous trouver drôle et impertinent », répondait alors le journaliste.