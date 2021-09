USA: deux présentatrices expulsées en direct juste avant d’interviewer la vice-présidente américaine (vidéo)

Cette semaine, le populaire talk-show américain « The View », sur ABC, avait l’honneur de recevoir la vice-présidente américaine, Kamala Harris, dans ses studios. Lorsque l’invitée était sur le point de faire son entrée sur le plateau, la page de publicité s’est arrêtée et l’émission a repris. Mais rapidement, quelque chose cloche. Il y a tellement d’agitation en coulisses qu’une animatrice, Joy Behar, demande des explications en direct. Puis sans crier gare, la production demande à ce que deux des présentatrices présentes se retirent sur le champ et à ce qu’une nouvelle page de publicité soit lancée. Une scène si inhabituelle qu’elle a laissé les téléspectateurs dans le flou complet… jusqu’à ce que l’explication arrive enfin.

Une fois de retour, Joy Behar est chargée d’apporter quelques éclaircissements. Les animatrices qui sont parties, Sunny Hostin et Ana Navarro, avaient en réalité été testées positives au Covid-19. Elles sont toutes deux vaccinées, comme la vice-présidente par ailleurs, et il n’y a donc pas de réelle inquiétude pour leur santé. Mais pour éviter que la contagion ne se poursuive, la prudence a été de mise. Les deux femmes n’ont eu aucun contact préalable avec Kamala Harris, a précisé un représentant de la Maison-Blanche. L’interview s’est ensuite déroulée à distance. Ce vendredi, Sunny Hostin et Ana Navarro ont vu leurs tests devenir négatifs.