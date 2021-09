À la télé ce soir: «My Beautiful Boy» et «Petite fille»

A 18 ans, Nic avait tout pour être un étudiant modèle. Il fait la fierté de son père, David Sheff. Ce dernier voit son monde s'effondrer quand il apprend que Nic se drogue depuis l'âge de 12 ans. Le jeune homme est de plus en plus dépendant à la méthamphétamine...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Sécurité rapprochée », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

Révélé par « Easy Money », un excellent thriller suédois, l’auteur confirme sa prédilection pour le genre avec cet ouvrage digne de la meilleure production hollywoodienne, où Denzel Washington retrouve la grande forme aux côtés du Canadien Ryan Reynolds, de l’Irlandais Brendan Gleeson et du vétéran Sam Shepard hélas ! disparu depuis.

« The Ryan Initiative », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

Après avoir pris les traits d’Alec Baldwin (dans « À la poursuite d’Octobre rouge », définitivement hors catégorie), Harrison Ford ( Jeux de guerre » et « Danger immédiat »), et Ben Affleck (« La somme de toutes les peurs »), revoilà le héros de Tom Clancy à ses débuts chronologiques, et donc totalement rajeuni puisqu’il est incarné par le flamboyant Chris Pine. Ce redémarrage évoquant les dangereuses magouilles financières de la Russie contemporaine est aussi luxueux que réussi. Tournages à Londres, Moscou, New York, Montréal, etc. et finition à Pinewood sous la direction du grand acteur shakespearien qui s’octroie pour la circonstance le rôle du mauvais de service.

« L’échange des princesses », à 23h00 sur France 3 - Trois étoiles

Une page d’histoire ressuscitée grâce au roman de Chantal Thomas – l’auteure des « Adieux à la reine » portés à l’écran par Benoît Jacquot en 2012 – dans une réalisation en décors naturels entièrement de chez nous puisque le tournage s’est principalement effectué aux châteaux de La Hulpe, Belœil et Gaasbeek ! D’une grande intensité et non dénué d’humour, l’ouvrage séduit totalement par sa distribution, avec Olivier Gourmet en duc d’Orléans.

« Les temps qui changent », à 21h00 sur TV5 Monde - Deux étoiles

En terre étrangère, une sorte de « non romance » entre Deneuve et Depardieu, le couple retrouvé du « Dernier métro » : un film curieux et atypique, quoique bavard et répétitif, comme parfois chez l’auteur des « Égarés », toujours actif à l’âge de 78 ans.

« Ôtez-moi d’un doute », à 22h40 sur La Une - Deux étoiles

On va de révélation en révélation en se rappelant un vieux « tube » de Sacha Distel, et on tombe à son tour sous le charme irrésistible du couple belgo-belge formé par François Damiens et Cécile de France.