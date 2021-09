Nouvelle interprète d'Elizabeth II, Imelda Staunton annonce la date de sortie de la saison 5 de «The Crown» (vidéo)

Dorénavant, ce n’est plus Olivia Colman qui incarnera Elizabeth II dans « The Crown » mais Imelda Staunton, notamment connue pour son rôle de Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter. Et ce samedi, c’est à elle qu’est revenu l’honneur d’annoncer la date de sortie de la saison 5. C’est ainsi depuis le plateau de « The Crown » que l’actrice a révélé que celle-ci arriverait en novembre 2022. Au-delà de cela, cette nouvelle saison promet d’être mouvementée vu l’époque qui y sera représentée : de 1990 à 1997.

La fin tragique de Diana

Se disant « ravie » d’incarne le rôle d’Elizabeth II, Imelda Staunton assure qu’elle prend son rôle à cœur. « Je ferai de mon mieux pour prolonger l’excellence que [mes prédécesseuses] ont établie. J'espère avoir l'air calme, posée et compétente. Intérieurement, cependant, j'ai l'estomac noué. Les acteurs, l'équipe et moi-même avons hâte de vous présenter la nouvelle saison de The Crown en novembre 2022 », explique-t-elle.