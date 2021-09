Une ex-Miss France agressée par une quinzaine de jeunes: «Je me sens si faible et démunie»

Ce samedi, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et candidate de la nouvelle saison de Danse avec les Stars, a été victime d’une agression alors qu’elle se trouvait dans une rue parisienne. Choquée, elle a fait part de son indignation sur Instagram et a encouragé les personnes ayant subi la même chose à faire comme elle, c’est-à-dire à porter plainte auprès de la police.

Des jeunes voyous et une police peu compatissante

La femme de 26 ans commence à raconter son agression avec la gorge serrée : « Je suis en colère. Je me sens si faible et démunie! Je vous avoue que les mots me manquent et je suis déçue de ne pas avoir eu le pouvoir de faire ce qu’il fallait. Aujourd’hui, j’ai été attaquée par une bande de moins de 18 ans ». Elle explique alors avoir subi des jets de cailloux par une quinzaine de personnes. « Je n’ai pas eu que des cailloux, ils ont essayé de me voler mon portable. Ils se sont amusés à m’en jeter davantage lorsque je partais. Ils m’ont entourée lorsque j’essayais d’appeler le 17 », ajoute-elle. Finalement, elle a réussi à se mettre à l’abri.