Un Américain charmé par la chaîne de restos La Pataterie crée le buzz et se voit dédier un plat

Début septembre, un touriste américain, Steve, se rend à Arles (en Provence) et à la fin de la journée, il décide de se rendre dans une célèbre chaîne française de restaurants, La Pataterie. Comme son nom l’indique, on y sert que des plats à base de pomme de terre. Et ça, Steve adore. « C’était magnifique », écrit-il en majuscule sur son compte Twitter. Un message qui pourrait paraître banal et pourtant, il est devenu viral. A tel point que La Pataterie a décidé de lui rendre la pareille en créant un tout nouveau plat en hommage à cet inconnu d’Outre-Atlantique.

Manger comme chez l’Oncle Sam

Il faut dire que le voyageur n’a pas manqué de louanges pour qualifier le plat qu’il a mangé, une « Pom' savoyarde au four ». « J’ai fait pipi quand j’ai mordu dedans. Un chœur d’anges est tombé du ciel, ils chantaient 'Bonnie and Clyde' de Serge Gainsbourg et Bardot. Sérieusement, c’était la meilleure pomme de terre jamais faite par l’homme », déclare-t-il. Des compliments qui ont fait mouche puisque sa publication a été likée près de 26.000 fois, sans compter les milliers de partages.