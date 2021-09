Un avion heurte des oiseaux qui provoquent des explosions (vidéo)

Selon les médias russes, un des volatiles s’est heurté contre l’aile de l’avion et a été propulsé dans les airs. Un ou plusieurs autres sont quant à eux passés directement dans une turbine, produisant au passage plusieurs explosions assez inquiétantes. Il semble qu’un oiseau ait aussi causé des dommages au nez de l’avion.

Jeudi dernier, un Boeing de la compagnie russe Azur Air devait quitter la station balnéaire de Varadero, à Cuba, pour rejoindre Moscou. Mais au moment du décollage, pas de chance : l’avion se retrouve face à une nuée d’oiseaux (des aigles selon Russia Today). Impossible de l’éviter, l’appareil va déjà trop vite. La collision est alors inévitable et effrayante, comme le montre la vidéo prise par un passager.

« L'incident s'est produit pendant la course au décollage du vol ZF 556. Afin d'assurer la sécurité, le commandant a décidé d'interrompre le décollage et l'avion est retourné en toute sécurité sur le parking », a déclaré un porte-parole d'Azur Air aux médias russes. Les passagers s’en sont donc tirés avec une belle frayeur, sans plus.