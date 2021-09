Måneskin passera par Bruxelles lors d’une tournée européenne

Les fans devront quant à eux se tenir prêts pour acquérir leurs tickets, tant ils pourraient partir comme des petits pains. En juin dernier, les places pour leur passage au Lokerse Feesten, près de Gand, s’étaient écoulées en moins d’une heure . Cette fois-ci, le groupe a confié en Belgique la vente du précieux sésame au site gracialive.be et la billetterie ouvrira ce jeudi 30 septembre à midi pile.

A partir de février prochain, le groupe Måneskin se lancera dans une tournée européenne, le « Loud Kids on Tour », seulement quelques mois après sa victoire à l’Eurovision. Preuve de son succès fulgurant : les Italiens passeront dans des salles de renom comme le Zénith à Paris, le Stadthalle de Vienne et Forest National à Bruxelles. La capitale de l’Europe sera d’ailleurs la deuxième étape de leur voyage, le 10 février 2022, juste après Londres. Les Belges pourront également se rendre facilement à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, où le groupe passera le 12 février.

Ces derniers mois, Måneskin a réussi la belle performance de se classer au sein des charts américains avec des reprises comme celle de « Beggin’ » ou de « I Wanna Be Your Slave ». La première s’est même classée 29e aux States, un véritable succès pour un groupe italien. D’ici leur tournée européenne, Måneskin devrait également sortir un nouvel album, même si la date est encore inconnue à ce jour. Leur tournée européenne sera suivie par une autre cantonnée à leur Italie natale et ce jusqu’à l’été 2022.