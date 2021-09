La Marche blanche: l’émoi de tout un peuple

Le 20 octobre 1996, 350.000 personnes défilaient à Bruxelles suite à l’affaire Dutroux. La RTBF et la VRT proposent une série documentaire, 25 ans après, sur ce moment de crise de la société belge.

Les anciens se souviennent, de cette chaîne d’enlèvements, de découvertes macabres et de sidération. Mais les jeunes ? C’est peut-être ce blanc qui a motivé Malika Attar et Sylvie Chevalier à l’approche des 25 ans de la Marche blanche. Très tôt, en 2020 déjà, elles se mettent au travail. Le résultat est en cours de finition : une série documentaire de 4x52 minutes, titrée « Innommable », en symbiose avec la VRT, sans oublier le relais d’Arte. « Nous avons visionné plus de 10.000 heures d’archives, énoncent les deux journalistes de la RTBF. Nous n’avons...