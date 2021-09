Un assassinat sans remords

Dans le box des accusés, l’homme de 31 ans apparaît calme et posé à l’ouverture de son procès. Les faits qui lui sont reprochés sont pourtant d’une grande brutalité. Ce matin du 1er novembre 2018, Wivinne Marion fait son jogging habituel dans les bois de Boninne. Elle n’en reviendra jamais. Sa route croise celle de Xavier Van Dam. L’individu rentre de soirée, il est alcoolisé et sous l’influence de cocaïne. Dans des circonstances qui restent inconnues, il agresse et séquestre ensuite dans son véhicule la mère de famille. L’accusé dit n’avoir aucun souvenir de ce qu’il s’est passé ! Un...