Bruno Hourcade: «Les 12 coups de midi» a son premier millionnaire

Le 20 janvier dernier, Bruno Hourcade joue sa première partie dans « Les 12 coups de midi », le jeu quotidien de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann. 242 participations plus tard et autant de victoires, le jeune trentenaire vient de battre un record, celui du plus grand gagnant des jeux télévisés en France. En enchaînant les bonnes réponses, cet ancien salarié d’une régie publicitaire a dépassé le million d’euros de gains. De l’argent, plus de 700.000 euros, mais aussi de très nombreux cadeaux. Pas moins de neuf voitures, neuf télévisions et autant de consoles de jeux. Des...