Père Matthieu: le curé qui prêche sur TikTok

À 36 ans, le père Matthieu est un curé hors norme. Avec aisance et humour, sans tabou, il aborde tous les sujets sur TikTok, le réseau préféré des adolescents. Ses vidéos cartonnent avec plus de 644.000 abonnés. La plus populaire, abordant l’homosexualité, a atteint plus de 1,3 million de vues ! Mais c’est aussi celle qui fâche… l’Église.

« Non, l’...