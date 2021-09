Flop de «The Artist»: l’émission de Nagui reléguée le vendredi en deuxième partie de soirée

Exit le créneau du prime time sur France 2 pour « The Artist » ! La nouvelle émission musicale de Nagui n’a en effet pas convaincu le public, et après trois samedis de diffusion, la chaîne a décidé de changer ses plans, explique Le Parisien.

Le samedi soir, « The Artist » ne fait en effet pas le poids face à « The Voice All Stars » sur TF1. C’est pourquoi, après avoir remanié un peu le principe du programme musical de Nagui, France 2 décalera « The Artist », dès cette semaine, au vendredi. Et même plus en prime time... Le télécrochet sera diffusé en deuxième partie de soirée, soit à 22h40, a annoncé la chaîne. D’après Le Parisien, cette décision a eu lieu en concertation avec Nagui.