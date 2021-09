L’ancien patron des Mauves est inculpé pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment dans la revente du RSCA. Il conteste toute infraction.

1. Il vit à deux pas de son Sporting chéri

Il n’a pas à se déplacer longtemps pour rejoindre le Parc Astrid devenu Lotto Park. Roger Vanden Stock occupe une jolie fermette à la frontière d’Anderlecht et de Dilbeek. Désormais à la retraite à 79 ans, il se partage entre ses voyages, ses parties de golf et une séance de natation quotidienne dans sa piscine couverte. On ne dirige pas l’élite sportive du football belge sans soi-même soigner sa forme.

...