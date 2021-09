Patrick Sébastien évoque avec émotion le décès de son fils: «Je suis mort avec lui»

Dimanche dernier, Patrick Sébastien était l’invité de l’émission « Sept à huit » et c’est à Audrey Crespo-Mara qu’il s’est confié. Après avoir évoqué le succès populaire du chanteur, la journaliste a abordé un sujet plus sensible concernant sa vie privée : le décès de son fils à l’âge de 19 ans dans un accident de moto en 1990, rapporte RTL.

L’artiste a d’ailleurs pris le prénom de son fils, Sébastien, en pseudo. Les deux hommes étaient proches puisqu’à peine 16 ans les séparaient : « J’ai pris son prénom quand il a fallu trouver un nom de scène. Et puis on était très proches, on avait 16 ans d’écart seulement. Je l’avais eu à 16 ans ».