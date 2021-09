DS 4: une auto aboutie

Comparez l’ancienne génération de DS 4 avec cette version 2021 et vous comprendrez qu’il y a un monde de différence entre les deux voitures. Elle étrenne la version 2.0 de la plateforme EMP2 de PSA qui sert aussi à la nouvelle Peugeot 308, notamment, et qui a été adaptée à 70 % sur le plan des matériaux et de la conception, dans le but de réduire les émissions de CO2 et d’offrir davantage d’évolutions. C’est ce qui lui permet d’être une révolution plutôt qu’une simple évolution. Côté look d’abord. Malgré son format compact, la nouvelle venue en impose par ses volumes (4,40 m de long...