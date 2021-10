Les «Belges» créent la France

Vers l’an 300, le pouvoir de Rome est de plus en plus affaibli, car il n’y a plus de grand empereur et l’indiscipline règne dans les légions. Les peuples germaniques vivant dans l’est de l’Europe sont attirés par les riches terres de nos régions. Certains s’installent petit à petit et de manière pacifique, mais d’autres arrivent en dévastant tout sur leur passage. C’est à cette époque que les populations commencent à se protéger en entourant de remparts les endroits où elles vivent, comme à Tongres, Tournai ou Arlon. Trois villes qui se disputent le titre de plus vieille cité de Belgique...