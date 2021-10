Air de familles: grossesse et chirurgie bariatrique

Diabète gestationnel, hypertension artérielle, pré-éclampsie, surpoids fœtal, malformations… Les risques qui menacent la grossesse d’une femme atteinte d’obésité sont nombreux. La chirurgie bariatrique, qui consiste à réduire la taille de l’estomac (anneau, sleeve) ou à détourner les aliments afin que les calories ne soient pas assimilées par l’organisme (bypass), est de plus en plus pratiquée car elle constitue un moyen efficace de traiter cette maladie. Mais elle ne doit pas être envisagée à la légère, surtout quand on désire ensuite avoir un enfant, car elle peut augmenter les risques...