Dans « Cette musique ne joue pour personne », il campe un malfrat sensible et compose un duo hilarant avec Joey Starr !

Joey Starr, François Damiens et Bouli Lanners. - Prod.

Il s’agit de votre troisième collaboration avec Samuel Benchetrit, après « J’ai toujours rêvé d’être un gangster » et « Chien ». Vous le suivez les yeux fermés ?

Je regarde quand même un peu ce qu’il me propose avant, mais oui, je fonce (rires). Quand tu es installé dans une relation à la fois professionnelle et amicale, comme c’est le cas également avec Albert Dupontel ou Benoît Delépine et Gustave Kervern, tu es déjà passé par toutes les phases...