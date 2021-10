Test – Tales of Arise: le JRPG de l’excellence

Pour le 25e anniversaire de la série « Tales of », Bandai Namco nous livre un nouvel épisode qui secoue les codes de la franchise. « Tales of Arise » se déroule dans un univers où les habitants de deux planètes, Rena et Dahna, se sont livrés une guerre. 300 ans plus tard, les Dahniens sont asservis par les Reniens. On incarne un jeune homme Dahnien nommé Alphen. Amnésique et insensible à la douleur, il est forcé de travailler pour le seigneur Renien local. Sa rencontre avec Shionne, une mystérieuse Renienne voulant renverser les seigneurs, va changer son destin. « ...