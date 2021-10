Vous êtes le Français de service dans « Belgique-France, je t’aime moi non plus », un programme qui s’amuse de cette rivalité entre les Belges et les Français. Quel est le concept de cette émission présentée par Jean-Michel Zecca ?

J’ai rencontré les gens de la production de l’émission lors de l’enregistrement d’un documentaire sur Annie Cordy ! Ils ont eu cette idée saugrenue de s’amuser des rivalités entre nos deux pays dans le but de faire rire,...