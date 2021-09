Quelles émissions remplaceront «The Artist» le samedi soir sur France 2?

France 2 a fait savoir lundi que la nouvelle émission musicale de Nagui, « The Artist », allait être déplacée du samedi au vendredi, dès cette semaine,en raison des mauvaises audiences. Le programme produit par l’animateur vedette de France 2 n’aura d’ailleurs même plus droit au créneau du prime time, puisqu’il sera diffusé en deuxième partie de soirée, à partir de 22h40.

Le déplacement de « The Artist » au vendredi laisse donc vacante la place du prime time du samedi soir sur France 2, durant trois semaines encore, étant donné que le show musical produit et animé par Nagui devait rester à l’antenne six semaines.