Les révélations du fils caché supposé du prince Charles et de Camilla Parker-Bowles

Le prince Charles et Camilla Parker-Bowles auraient un fils caché ? C’est ce que prétend depuis plusieurs années Simon Dorante-Day, un Australien de 55 ans. Ce dernier affirme qu’il est le fils caché du couple et de fait, un héritier légitime du trône britannique. Dans le magazine Woman, l’homme expliquait il y a quelques mois cette histoire rocambolesque.

En 2015, l’homme a demandé plusieurs tests ADN au couple et a saisi la police britannique en 2015, à qui il a envoyé une lettre expliquant sa requête. L’homme précise que la lettre a été « examinée et approuvée par un grand cabinet australien de droits de la famille avant son envoi ». Simon Dorante-Day a décidé de partager sur Facebook, la lettre de réponse envoyée par la police peu de temps après, le 7 juillet 2015.

Une réponse de la police

Dans le courrier, il est possible de lire : « Bon après-midi Monsieur Dorante-Day. Je vous confirme avoir reçu la lettre que vous m’avez envoyée par avion. J’ai ouvert l’emballage extérieur contenant mes coordonnées. La lettre intérieure adressée au prince que j’ai prise a été non ouverte, et transmise à l’équipe de correspondance du prince. J’espère que cela convient ». Simon Dorante-Day assure : « Il n’y a donc aucun doute, ils sont au courant de mes demandes ».