Une rivière près du festival de Glastonbury polluée à cause de la cocaïne et de l’ecstasy des festivaliers

Ce n’est pas la première fois que cette contamination de l’eau est relevée. Chaque année, à part pour l’édition de 2020 qui avait été annulée, près de 200.000 personnes se rendent au célèbre festival de musique pop de Glastonbury. Durant le week-end, les festivaliers consomment beaucoup de drogues dont de la cocaïne et de l’ecstasy au point de contaminer les cours d’eau à cause des urines des personnes. D’après le chercheur Christian Dunn, les concentrations auraient quadruplé, quelques jours après le festival.

Une semaine après le festival de Glastonbury, des scientifiques ont relevé des taux élevés de cocaïne et d’ecstasy dans la rivière Whitelake, en amont et en aval du site du festival. Selon les chercheurs de l’université galloise de Bangor, ces taux élevés pourraient porter atteinte à la bonne santé de la faune locale et notamment à celle des anguilles européennes.

Les organisateurs mobilisés

Cette pollution est dévastatrice et pourtant peu étudiées. Les chercheurs souhaitent voir une plus grande éducation auprès du public sur les effets dangereux des « déchets de médicaments et de produits pharmaceutiques ». Les organisateurs du festival sont eux aussi, au courant des risques qu’impliquent la consommation de drogues et la miction sauvage sur la faune locale.