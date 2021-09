À la télé ce soir: «Le procès d’Emma Bovary» ou «Seconde chance»

« Le procès d'Emma Bovary », à 23h15 sur Arte Le 31 janvier 1857, Gustave Flaubert prend place au banc des accusés de la sixième chambre correctionnelle de Paris pour outrage à la morale publique et à la religion. L'accusée, la vraie, c'est, à travers lui, Emma Bovary , héroïne aux mille visages et mille désirs, coupable sans doute d'une impardonnable envie de vivre. Le procureur Ernest Pinard, porte-parole d'une époque conservatrice, qui avait su déceler la profondeur subversive du roman malgré les nombreux retraits entre le scénario (autrement plus salé) précédemment établi par l'écrivain et la version définitive, le dit lui-même : Emma Bovary exerce «une domination sur tous les hommes qui l'entourent»

« Seconde chance », à 20h05 sur TIPIK Maya Vargas, la quarantaine, travaille dans un supermarché et lorgne un poste de cadre qui finalement lui échappe. D'après son patron, elle n'est pas assez diplômée. Mais Maya veut avancer. Le fils de Joan, sa meilleure amie, prend les choses en main en lui créant une page Facebook où il ment sur ses relations, ses compétences et son parcours académique. Elle décroche alors un emploi dans une grande compagnie de cosmétiques à Manhattan. Trey, son mari qui croit en elle, insiste pour qu'elle dise la vérité. Quand des clients chinois arrivent à New York, Maya est prise au piège car elle est censée parler mandarin et gérer le contrat.