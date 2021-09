Au Cambodge, les démineurs entraînent des chiens belges à renifler le Covid-19

Un dressage en bonne voie

Les malinois belges se montrent déjà très précis et rapides dans leur apprentissage. Le dresseur, Khom Sokly affirme que « les chiens sont plus efficaces que les autres outils ». Il ajoute à l’AFP : « Après deux mois et demi, nos chiens sont à un stade précoce de réussite (donc) ils ont pu renifler l’odeur du Covid-19 ».