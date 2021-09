Un enregistrement de John Lennon chantant à des jeunes danois vendu aux enchères pour 50.000 euros

L’enregistrement a été réalisé le 5 janvier 1970. À l’époque, John Lennon était en séjour dans le nord du Jutland, au Danemark. Quatre adolescents étaient allés à la rencontre de leur idole et ont pu enregistrer un moment ensemble. Sur les 33 minutes d’enregistrement, le groupe et la star parlent et John Lennon interprète deux titres, « Give Peace a Chance » et « Radio Peace », un titre qui n’a jamais été publié. L’enregistrement n’existe qu’en un seul exemplaire, les jeunes danois n’ont pas non plus numérisé la cassette.

Les quatre amis avaient réussi à se rapprocher de la star pour mener une interview de façon détendue. Il raconte : « On est rentrés dans le salon et on a vu John et Yoko (…) assis dans le canapé, c’était fantastique. On s’est aussi assis et on était assez serrés les uns à côté des autres. J’étais assis à côté de Yoko Ono et John Lennon était assis à côté de Yoko et on a parlé, on a passé du bon temps. Il s’est étiré les jambes sur la table avec ses chaussettes en laine. C’était tout simplement cosy ».

Sur la cassette, il est possible de lire le nom du chanteur orthographié avec une faute et le lieu de l’enregistrement, dans une chaumière : « John. Lenon Skyum Bjerge ». Les amis ont décidé de se séparer de leur trésor car ils n’en profitaient plus autant et ne se voyaient pas le partager entre leurs nombreux enfants. Selon Bruun Rasmussen, l’enregistrement ne peut pas être commercialisé à cause des droits d’auteurs et ajoute : « C’est très sincère. C’est très local, et je pense que ça le rend unique parce que John Lennon parle à de jeunes lycéens, ils partagent la passion du message de paix ».