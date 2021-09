À la télé ce soir: «Envoyé spécial» ou «While We're Young»

Un réalisateur de documentaires et son épouse voient leur vie transformée lorsqu'ils se prennent d'amitié pour un couple plus jeune.

« Envoyé spécial », à 21h05 sur France 2

Élise Lucet présente l'émission au contact de celles et ceux qui participent aux reportages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters, qui donnent leur nom à l'émission. Au sommaire : «Ma vie sans eau». Les Français consomment 4000 litres d'eau par jour. Mais entre pollution et changement climatique, ce chiffre est-il raisonnable ? Comment vivre en en dépensant moins ? Hygiène, alimentation, habillement... Une équipe d'«Envoyé spécial» a relevé le défi de vivre sans eau ou presque. Les reporters sont également partis à la rencontre de ces Français qui ont pris conscience que l'eau est déjà un bien rare et précieux.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Tolérance zéro », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

de Kevin Bray (2004)

Ce remake de « Justice sauvage » de 1973, qui connaîtra deux suites en 1975 et en 1977, voit Dwayne Johnson succéder à Joe Don Baker dans le rôle du « revenant » bien décidé à remettre de l’ordre dans la ville de son enfance. Ambiance western et castagne à gogo avec – heureusement – un second degré bienvenu, dans les séquences d’action surtout. Là aussi, il y aura deux suites, mais sans « The Rock » appelé à d’autres missions de « nettoyage » bien plus lucratives.

« Supercondriaque », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Dany Boon (2014)

Depuis le succès monstrueux des « Ch’tis », son acteur et réalisateur est devenu la cible inévitable de tous les esprits chagrins que compte la critique hexagonale. Cette histoire de « malade imaginaire » entraîné presque malgré lui dans un complot pseudo-terroriste n’est pourtant pas piquée des verts, et le retour de Kad Merad dans le giron de son ami nordiste est une vraie réussite. Le résultat est certes un peu tiré par les cheveux, mais n’est-on pas dans une comédie s’affichant sans aucun détour comme telle ?

« Locked Down » (1re TV), à 21h30 sur BE1 - Deux étoiles

de Doug Liman (2021)

L’idée d’un « coup du siècle » en plein confinement londonien par un couple en cours de séparation est assez cocasse, due à Steven Knight, le scénariste de « Promesses de l’ombre » de David Cronenberg et « Alliés » de Robert Zemeckis. Chiwetel Ejiofor (« 12 Years a Slave ») et Anne Hathaway forment l’improbable couple tandis que Ben Stiller et Ben Kingsley animent l’arrière-plan. Un peu bavard et longuet, mais l’ensemble est globalement pertinent par son regard sur le contexte. La séquence finale très attendue tient ses promesses.

« Démolition », à 22h55 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Jean-Marc Vallée (2015)

Dans le rôle d’un jeune veuf qui pète un sérieux câble, Jake Gyllenhaal crève – comme toujours ! – l’écran, et fait passer presque par miracle les excès d’une quête rédemptrice aussi floue qu’obsessionnelle. L’auteur montréalais de « C.R.A.Z.Y. », « Victoria : les jeunes années d’une reine », « Dallas Buyers Club » et « Wild » reste décidément un cinéaste imprévisible.