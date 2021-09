Une ancienne secrétaire d’un camp de concentration de 96 ans s’enfuit en taxi avant son procès

Aujourd’hui devait s’ouvrir le procès de Irmgard Furchner, ancienne secrétaire dans un camp de concentration en 1943. Au tribunal d’Itzehoe dans le nord de l’Allemagne, alors qu’elle devait répondre des accusations de complicité de meurtre dans plus de 10.000 cas, le président de la Cour a dû annoncer que la femme de 96 ans était en fuite. Un mandat d’arrêt a été émis contre elle.

Irmgard Furchner est accusée d’avoir participé au meurtre de détenus dans le camp de concentration de Stutthof, dans la Pologne actuelle, où elle travaillait comme dactylographe et secrétaire du commandant du camp, Paul Werner Hoppe, entre juin 1943 et avril 1945. Le camp de Stutthof comptait de nombreux détenus dont des juifs, des partisans polonais et des prisonniers de guerre soviétique. Selon le Parquet, 65.000 personnes sont mortes dans ce camp ou y ont été assassinés.