À la télé ce soir: «Danse avec les stars» ou «Meurs un autre jour» (vidéos)

Lors du deuxième prime, Tayc et Dita Von Teese ont réalisé une très belle prestation. Michou et Gérémy Crédeville ont, eux, été qualifiés d’office grâce à l’épreuve de figure imposée. Le redoutable face-à-face qui a vu s’affronter Aurélie Pons, Lola Dubini et Vaimalama Chaves a été fatal à Lola Dubini, qui a dû quitter la compétition.

En Corée du Nord, James Bond élimine le colonel Moon et son second, Zao, mais il est capturé après avoir été trahi. Il passe treize mois en prison et, à sa libération, brûle de retrouver celui qui l'a trahi. Contre l'avis de ses supérieurs, il part à sa recherche et se retrouve finalement à Cuba...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Meurs un autre jour » à 23h sur France 3 - 4 étoiles

de Lee Tamahori (2002)

Le numéro vingt de l’éternelle saga et aussi l’un des meilleurs. Luxe, raffinement, humour et clins d’œil à gogo: tout ce qui faisait le charme des « James Bond » avant le total revirement de l’ère Daniel Craig. La vérité est qu’avec ce « Die Another Day », le vrai héros de Ian Fleming semble avoir vraiment disparu.

« Astérix et les Vikings » à 20h sur CLUB RTL – 3 étoiles

de Stefan Fjeldmark (2006)

Cette coproduction franco-danoise difficilement autorisée par Albert Uderzo constitue une très savoureuse variante de deux épisodes de la célébrissime série de BD, « Astérix et les Normands » et « La grande traversée ». Disparu à 93 ans en septembre 2020, le regretté Roger Carel prête pour l’avant-dernière fois sa voix au héros gaulois dont l’inséparable Obélix est cette fois doublé par Jacques Frantz, qui s’est lui aussi éteint, en mars dernier, à 73 ans.

« Nos secrets bien gardés » (1re TV) à 20h30 sur BE 1 - 3 étoiles

de Yuval Adler (2020)

Ex-star de « Millénium » et de « Quand vient la nuit » du Belge Michaël Roskam, la Suédoise Noomi Rapace jette tout son formidable charisme dans ce drame vengeur et intense, qui s’achève en véritable thriller et par une conclusion implacable.

« Pale Rider » à 21h05 sur France 3 - 3 étoiles

de Clint Eastwood (1985)

Après « L’homme des hautes plaines » et « Josey Wales hors-la-loi », ce fut la dernière incursion, avant le crépusculaire « Impitoyable », du grand Clint dans le genre qui l’avait rendu célèbre. Manichéen à l’excès comme la plupart des grands westerns, teinté de mysticisme, filmé aux ciseaux et dépouillé de tout superflu mais richissime en action et en suspense.

« Red » à 20h15 sur AB3 – 2 étoiles

de Robert Schwentke (2010)

Tirée des comics de Warren Ellis et mise en scène avec panache par l’auteur de l’excellent « Flight Plan », une comédie d’action qui prend complètement à contre-courant les « Expendables » de Sylvester Stallone débarqués simultanément sur nos grands écrans, où est ensuite apparu un « Red 2 » réalisé par Dean Parisot, sans Morgan Freeman mais avec Anthony Hopkins.