Vives tensions dans «Touche pas à mon poste»: la sécurité intervient (vidéo)

On le sait, « Touche pas à mon poste » est une émission au cours de laquelle le ton monte souvent entre invités et chroniqueurs. Il n’est pas rare que certains quittent le plateau, excédés, ou menacent de s’en prendre physiquement à un intervenant.

Ce fut encore le cas ce jeudi soir, lors d’une séquence où Yassine Belattar, humoriste, donnait son point de vue sur le chroniqueur et polémiste Éric Zemmour. Excédé par l’ascension politique de l’ex-chroniqueur d’« On n’est pas couché », il a déclaré que les soutiens d’Éric Zemmour finiraient par « le payer ». Une remarque que n’ont pas digérée Jordan Bardella, le Président du Rassemblement National et Éric Naulleau, ancien acolyte de Zemmour sur le plateau d’« On n’est pas couché ».