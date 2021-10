Un refuge recherche des bénévoles pour câliner ses cochons (photos)

Chez Dominifarm, on rappelle évidemment qu’une adoption ne se fait pas à la légère et s’accompagne de nombreuses responsabilités : « Nous voulons développer le refuge pour aider plus d’animaux et pour encourager les gens à prendre des décisions d’adoption en étant mieux informés. Je veux que les gens comprennent qu’adopter un animal de ferme est un engagement à long terme. » Pour Dominique Delobbe, les animaux de ferme « doivent être traités avec le même amour et le même respect que les animaux domestiques. »