Scarlet Johansson et Disney sont parvenus à un accord après sa plainte pour rupture de contrat

C’est une bataille juridique qui a surpris toute l’industrie cinématographique américaine : en juillet dernier, Scarlet Johansson attaquait Disney pour « rupture de contrat » suite à la sortie du film « Black Widow ». Elle reprochait au géant du divertissement d’avoir sorti le film en simultané sur sa plateforme de streaming Disney+, la « privant de bénéfices potentiels ».

Un accord aux détails tenus secrets

Après deux mois de discussions que l’on imagine intenses, les deux parties ont annoncé être arrivées à un accord. « Je suis très fière du travail que nous avons accompli ensemble au fil des années et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe », a déclaré Johansson par voie de communiqué. Du côté des studios aux grandes oreilles, on se félicite également de cet accord. « Je suis très heureux que nous soyons parvenus à un accord concernant ‘Black Widow’. Nous apprécions sa contribution à l’univers Marvel et espérons travailler avec elle sur plusieurs projets, dont le film ‘Tower of Terror’ », s’est félicité Alan Bergman, responsable des contenus pour les studios Disney.