Les audiences de «The Artist» au plus bas

Après trois semaines de diffusion le samedi soir en prime time, en concurrence avec « The Voice All Stars », « The Artist » a testé vendredi soir son nouvel horaire. L’émission créée et animée par Nagui a en effet été reléguée par France 2 en deuxième partie de soirée le vendredi, après des audiences en dessous de celles espérées pour ce tout nouveau show musical. Mais ce changement de programmation n’a pas porté chance à Nagui, qui animait donc son quatrième – et antépénultième – numéro, dès 22h40.

D’après les chiffres de Médiamétrie, relayés par Pure Médias, « The Artist » n’a attiré que 530.000 téléspectateurs, ce qui représente une part de marché de 5,2 %. Le pire score en nombre de téléspectateurs depuis le début de l’émission. Le premier numéro avait rassemblé 1,32 million de personnes, puis le deuxième 990.000 et le troisième, samedi dernier, 847.000. Pourtant, ce vendredi, France 2 a pris la première place du classement des audiences en première partie de soirée, grâce au retour de la série « César Wagner ». Mais une grande partie des fans de Gil Alma (qui incarne le personnage principal de cette fiction) a visiblement coupé leur téléviseur avant que débute « The Artist ».