À la télé ce soir: «The Voice All Stars» et «Mariés au premier regard»

Le Soir Mag vous propose du divertissement, mais également toute une série de films à ne pas manquer ! The Voice All Stars, à 21h05 sur TF1 "The Voice" fête ses dix ans, et, avec cet anniversaire débute une nouvelle saison : "The Voice All Stars". Plus de mille talents sont passés par l'émission et, au fil des années, en sont sortis des artistes reconnus. Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori sont les coachs de cette version 100% All Stars.

Mariés au premier regard, à 20h30 sur RTL TVI Des célibataires motivés à rencontrer l'âme sœur ont passé toute une série de tests afin de trouver un ou une partenaire compatible. Pour cette cinquième saison, sept couples ont ainsi été formés ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Pour ces célibataires, rien n'est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve : trouver le grand amour de leur vie.