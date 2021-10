Une puissante tempête de poussière déplace un avion posé sur le tarmac d’un aéroport au Brésil (vidéo)

Après une longue période de sécheresse, une impressionnante tempête de poussières a touché le Brésil le 26 septembre dernier. Les États de São Paulo et de Minas Gerais ont été les plus touchés, comme le montrent les photos qui témoignent de ce phénomène.

Situé non loin de la ville de São Paulo, l’aéroport de Leite Lopes s’est lui aussi retrouvé sous des nuages de poussière. Dans une vidéo tournée sur le tarmac de l’aéroport, on voit des crasses voler dans tous les sens, et des objets se déplacer d’un endroit à un autre. On se rend ensuite compte de la force des rafales lorsqu’un avion, « garé » sur la piste, bouge soudain. Poussé par le vent et la poussière, il effectue carrément une rotation de presque 90 degrés.