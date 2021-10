À la télé ce soir: la série «V», un docu sur Merkel, et «007 Spectre»

Dans les mois qui suivront les élections fédérales du 26 septembre, Angela Merkel quittera la chancellerie après seize ans de pouvoir et au sommet de sa popularité. Son style unique, son rejet des artifices de la communication et de la mise en scène de sa vie privée la rendent insaisissable. Pour percer son mystère, la journaliste Marion Van Renterghem a mené une enquête de plusieurs années.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Big Eyes », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

En tournant exceptionnellement le dos à son monde imaginaire et fantastique habituel, le réalisateur de « Beetlejuice » cède à la mode du biopic avec cette reconstitution d’une supercherie artistique d’autant plus incroyable qu’elle est authentique et assez peu connue de ce côté-ci de l’Atlantique. L’occasion de redécouvrir l’Amérique glamour des fifties et l’éclosion discrète du féminisme au travers d’un récit palpitant d’un bout à l’autre, jusqu’au procès hawaïen qui révéla l’ampleur des faits.

« Le petit baigneur », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

Toute l’équipe des Branquignols – mais non, pas « la fille du guignol », voyons ! – au service d’un Louis de Funès au sommet de sa forme, ça donne un film comique speedé à l’image de son héros et du réalisateur, qui a su garder sa personnalité avec des séquences uniques, comme la chaire de vérité qui s’effondre, la latrine sur le canot à la dérive ou le capot de la Jaguar Type E qui s’allonge. Notre plaisir aussi.

« 007 Spectre », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

Les scénaristes du 24e titre officiel de la plus grande saga ciné de l’histoire n’ont pas osé aller jusqu’à donner au prédisposé Christoph Waltz le nom de Blofeld pour incarner le malfaisant bonhomme au chat blanc jadis joué par Donald Pleasence, Telly Savalas et Charles Gray à l’époque de Sean Connery et George Lazenby. Avec Daniel Craig, c’est toujours aussi spectaculaire au niveau de la séquence d’ouverture et aussi désespérément dénué d’humour.

« Bienvenue chez les Ch’tis », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

On n’a pas fini de multiplier les superlatifs encensant cette comédie coécrite et réalisée par celui qui est devenu l’acteur le mieux payé du cinéma français. Un triomphe fort sympathique, aussi par son côté humain et pittoresque. Cela dit, résiste-t-il à un dix-huitième ou vingt-septième visionnage comme « La grande vadrouille » ?

« No Escape », à 22h45 sur 13e Rue - Deux étoiles

Owen Wilson et Lake Bell incarnent le couple soumis à la traque aveugle de Khmers rouges dans ce film d’action où la tension est énorme, et l’intrusion parfaitement « ciblée » de Pierce Brosnan plutôt cocasse.