La BBC condamnée à payer 2 millions d’euros à un présentateur à cause d’une cascade (vidéo)

Pour que cela soit bien concret, Jeremy Stansfield prend la place d’un mannequin et se place sur un kart. Le résultat a été plus que parlant. Le choc, répété deux fois, a été si violent qu’il a visiblement provoqué des lésions à la colonne vertébrale et au cerveau. Aujourd’hui, l’animateur en paye encore le prix, avec des vertiges et des problèmes psychologiques. « L’effet combiné des blessures physiques et de sa réaction psychologique au crash test ont entraîné une déficience significative et limité son plaisir de vivre », a estimé la juge en ajoutant que cela a « fait dérailler sa carrière réussie à la télévision ». D’où la condamnation de la BBC ce vendredi.