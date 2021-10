Elections françaises: Eric Zemmour à 1% de Le Pen selon un sondage

Le dernier sondage Ipsos confirme la menace qu’Eric Zemmour fait peser sur Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022. Il récolte désormais 15% des intentions de vote, soit plus que n’importe quel candidat aux élections à l’exception de deux : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais si l’actuel chef de l’Etat reste toujours stable, la cheffe de file de l’extrême-droite s’effondre. Résultat : il ne reste plus qu’un tout petit pourcent entre elle et le polémiste de CNews.

Une progression éclair

Si jamais Eric Zemmour confirme sa candidature (ce qu’il n’a toujours pas fait), il capterait inévitablement une bonne partie de l’électorat de Marine Le Pen, ce qui la ferait plonger à 16%. Xavier Bertrand, probable candidat de la droite, aurait 14% et se retrouverait derrière. Les candidats de la gauche seraient tous encore plus en retard, Jean-Luc Mélenchon (LFI, gauche radicale) et Yannick Jadot (Europe-Ecologie Les Verts) ayant chacun 9%. La mairie socialiste de Paris, Anne Hidalgo, s’effondre quant à elle