«The Voice»: après son élimination, Al.Hy a «failli s’évanouir»

Ça a été serré mais le public de « The Voice » a tranché : Al.Hy, l’une des grandes figures de la saison All Stars, a été éliminée. Son adversaire, Flo Malley, a remporté la bataille avec 54% des voix. Un résultat qui a surpris au plus haut point Jenifer, la coach de la Parisienne, vu sa prestation bouleversante sur « Life on Mars ». Le moment était si intense qu’Al.Hy avoue ce dimanche qu’elle était à deux doigts de s’évanouir en apprenant le score.

« J’étais complètement déboussolée » Al.Hy commence en disant qu’elle a une véritable « angoisse du résultat » qui lui fait perdre ses moyens, y compris lors de ses prestations. Quand elle a appris qu’elle se retrouvait face à Flo Malley, elle est « désolée de cette confrontation » car elle avait vu sa prestation aux répétitions et l’avait trouvé « merveilleux ».

Puis quand le magazine l’interroge sur son vécu pendant la prestation, elle répond sans détour. « Honnêtement, je ne me souviens rarement de ce que j’ai fait. Encore plus à ce moment-là », explique la chanteuse à Télé-Loisirs. « J’étais tellement sonnée à la fin que je n’ai vraiment aucun souvenir. Je me souviens juste qu’à un moment j’ai eu besoin de m’asseoir car j’ai failli faire un malaise. J’étais complètement déboussolée. Juste après les résultats, j’ai vraiment failli m’évanouir ». « Ce résultat du public marquait aussi la fin brutale de mon aventure », ajout-elle. « Ça fout une grosse claque. Après, ce qui est rigolo, c'est que ma motivation première en participant à The Voice All-Stars c’était le besoin d’avoir un coup de pied aux fesses pour me réveiller. Je comprends maintenant, le tournage date de plus de 9 mois, que j’ai totalement eu ce que j’étais venue chercher », conclut-elle.