Kate et William sont à la recherche d’un assistant personnel

Vous avez toujours rêvé de travailler pour la famille royale britannique ? C’est peut-être enfin l’occasion. Kate et William ont en effet publié une annonce sur le site Daybook, rapporte BFM TV. Dans celle-ci, il est expliqué que le couple est à la recherche d’un assistant personnel pour travailler au palais de Kensington.

Les tâches à effectuer pour ce poste sont les suivantes : gérer l’agenda du duc et de la duchesse de Cambridge en organisant leurs différentes activités, visites, réunions et voyages, répondre au téléphone ainsi que rédiger lettres et mails, le tout durant 37,5 heures par semaine. Certaines compétences sont évidemment requises pour espérer être choisi à ce poste.