Le dernier échange entre Bernard Tapie et Alain Delon a été dévoilé: «La mort est une étape dans l’existence» (vidéo)

Lors de cet entretien, l’acteur avait appelé Bernard Tapie et ils avaient notamment évoqué ensemble le sujet de la mort. L’homme d’affaires avait notamment donné sa propre vision de celle-ci. « Je ne me permets pas de conseiller quelque chose qui appartient à chaque personne. Pour ma part, la mort, c’est une étape de l’existence. Je continue de penser que c’est une étape seulement. Et que l’existence, elle va bien au-delà. Quand Brigitte Bardot va partir, plein de gens, dont moi, vont être très malheureux. C’est le cas d’Alain Delon. »

Ému, l’acteur qui a répondu : « Merci Bernard, c’est très beau tout ce que vous dites. Et c’est tristement très juste ». « J’espère qu’on aura l’occasion de prendre un café un de ces jours », avait alors ajouté Bernard Tapie. « Avant de partir tous les deux », avait conclu Alain Delon en souriant. À l’annonce de la disparition de l’homme d’affaires ce dimanche, l’artiste a exprimé sa profonde tristesse sur LCI : « Je l’aimais beaucoup, on s’adorait, on se parlait souvent, l’un aidait souvent l’autre et ça m’a fait une peine atroce. J’espère qu’il est parti dans son sommeil, qu’il n’a pas souffert, qu’il n’a rien senti », ajoute BFM TV.