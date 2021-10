À la télé ce soir: «Flight» ou «Rien à déclarer» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Rio Lobo », à 21H15 sur C8 – quatre étoiles

de Howard Hawks (1970)

Plus indépendant du « Rio Bravo » de 1959 que l’« El Dorado » suivant de 1966, ce dernier volet de la fameuse trilogie du natif d’Indiana est emmené par un John Wayne non seulement au faîte de son charisme, mais non avare en matière d’autodérision face à trois vraies « grâces » dont Jennifer O’Neil (future inoubliable star d’« Un été 42 ») et Sherry Lansing (qui deviendra « grande boss » des sociétés de production Fox et Paramount). Action et humour donc, divinement réunis au programme.

« Flight », à 20H15 sur AB3 – trois étoiles

de Robert Zemeckis (2012)

Le script s’inspire très librement de l’histoire de Robert Piché, le pilote québécois qui réussit à poser son Airbus A330 Toronto-Lisbonne aux Açores après un vol plané de vingt minutes en août 2001, avant que ne soit révélé son passé trouble. Un portait de héros controversé saisissant de nuances et d’humanité, par un réalisateur qu’on a trop souvent qualifié d’« entertainer », alors qu’il a toujours été un grand bonhomme de cinéma, quel que soit le genre abordé. La preuve…

« Rien à déclarer », à 21H05 sur RTL-TVI – trois étoiles

de Dany Boon (2010)

Nombre d’inconditionnels des « Ch’tis » ont été un peu déçus par cette comédie policière pourtant très réussie, où l’auteur et notre Benoît Poelvoorde national forment un tandem de choc, entourés de seconds rôles plaisants, comme celui du patron de bistro fraudeur incarné par François Damiens.

« Braqueurs d’élite », à 20H00 sur CLUB RTL – deux étoiles

de Steven Quale (2017)

Réalisé par l’ex-assistant de James Cameron sur « Titanic » et « Avatar », devenu autonome avec « Destination finale » et le spectaculaire « Black Storm », l’ouvrage est sans originalité mais tout à fait correct, avec en égérie typiquement « bessonienne » la jolie Sylvia Hoeks (« Blade Runner 2049 » et le dernier « Millénium »).

« 27 robes », à 20H10 sur PLUG RTL – deux étoiles

d’Anne Fletcher (2008)

Katherine Heigl n’arrivant pas à trouver de prétendant sérieux, il n’y a sans doute que dans la production US que cela existe… Voilà une comédie romantique qui s’élève au-dessus de la mêlée générale, d’ordinaire au ras des pâquerettes. Et qu’importe qu’on soit en automne.